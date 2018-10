Werbering Viersen aktiv lädt zum Ortsgespräch nach Süchteln ein

Süchteln Beim Ortsgespräch des Werberings ging es diesmal um Veränderungen. Die Stadtverwaltung stellte das Stadtentwicklungskonzept mit 50 Maßnahmen für die Innenstadt vor.

Dann gab Schnäbler das erste Thema vor: verkaufsoffene Sonntage. Diese werden – aber nur in der City – zu Stadtfesten genehmigt, die zur Innenstadtbelebung beitragen. In Süchteln gibt es drei verkaufsoffene Sonntage: zur Süchtelner Vielfalt, zum Irmgardisfest und zum Weihnachtsmarkt. Dazu kam aus der Reihe der Gäste mehrfach der Tadel: „Wenn zwei Feste gleichzeitig stattfinden, dann gehen die Menschen immer nach Viersen.“

Ein großes Thema war der bundesweite Tag „Heimatshoppen“. „Wir müssen uns interessant machen für Besucher, Pep haben.“ „Wir haben die Schaufenster dekoriert, doch alle waren in Viersen“, so die Zwischenrufe. Schnäbler forderte: „Im nächsten Jahr muss mehr Pfiff und Schliff kommen.“ Der nächste Heimatshoppen-Tag ist am Wochenende 13./14. September 2019: „Alle sollten aktiv mitmachen.“

Das nächste Thema war der Lindenplatz im Ortskern, auf dem Rainer Schnäbler Freifunk sponsern will. Und: „Wenn wir kreativer sind als andere, kriegen wir das hin.“ Zu den Festen meinte er: „Die Vielfalt war diesmal sehr gut besucht, vor allem am Sonntag. Das Programm des Irmgardisfestes sollte im nächsten Jahr vielleicht erst am Abend beginnen.“ Für den 22. November 2018 stellte er den Auftakt der Süchtelner Märchenwoche vor, die vom 26. bis 30. November stattfindet. Am 30. November ist Auftaktabend zum Weihnachtsmarkt, dazu wird ein Programmheft gedruckt und verteilt.