1. Mai in Viersen-Süchteln : Keltische Klänge beim Scottish Mayday in Süchteln

Viersen Zum siebten Mal laden die White Hackle Pipes and Drums diverse andere Sänger und Bands zum Musikereignis ein.

Die White Hackle Pipes and Drums veranstalten am Mittwoch, 1. Mai, den siebten Scottish-Mayday in Süchteln. Die Veranstaltung findet im Gewerbegebiet Feldstraße 12 auf dem Gelände der Süchtelner Baustoffe Schnäbler unter dem Motto: „Wir starten in den Sommer“ statt.