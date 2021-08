Leben in Schwalmtal : Das Vereinsheim, indem sich das Dorf trifft, wird es moderner

Leben in Schwalmtal

So soll das Vereinsheim von Apollo 11 in Lüttelforst nach der Modernisierung aussehen. Foto: Michael Miazek

Schwalmtal Das Vereinsheim von Apollo 11 Lüttelforst ist zwar klein, aber dennoch für das gesamte Dorf wichtig. Denn bis zur Wieder-Eröffnung der „Lüttelforster“ Mühle fehlt dort ein Treffpunkt.

„Wir bringen dabei eine Eigenleistung in Höhe von 1500 Euro auf“, sagt Apollo-Vorsitzender Michael Miazek. Der Verein, der bereits mehr als 50 Jahre existiert, zählt aktuell mehr als 250 Mitglieder.

Im Vereinsheim schlägt das Herz von Apollo 11. Es befindet sich unweit der Kirche, unten im Kindergarten . Es ist nicht nur für die Sportler, sondern für das gesamte Dorf wichtig, denn es ist zurzeit der einzige Ort, an dem sich Menschen in Lüttelforst versammeln können.

Und deshalb lohnt sich die geplante Investition für ganz Lüttelforst. Der Sportverein will im Vereinsheim den Thekenbereich modernisieren, die Sitzgelegenheiten erneuern und die Wände streichen. „Das machen wir selber“, sagt Michael Miazek. „Auf dem Programm haben wir zudem die Erneuerung des Eingangsbereich mit einem Glasüberdach. Wir wollen auch die Digitalisierung vorantreiben – mit einem LED-Bildschirm und Glasfaseranschluss.“

Nach der Schließung des Vereinslokals baute Apollo 11 Lüttelforst auf einer Fläche von circa 72 Quadratmetern in den alten, ungenutzten Tankräumen des Kindergartens eine Dusche, zwei Umkleideräume, Sanitärräume und einen Versammlungsraum in Eigenleistung um. Zuvor fertigten sie als Ersatzfläche für den Kindergarten Lüttelforst ein Blockhaus an und bauten es auf.