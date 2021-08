Corona-Pandemie : Fast 100 Menschen im Kreis Viersen sind infiziert

Kreis Viersen Fünf Menschen mehr als am Vortag gelten im Kreis Viersen als infiziert. 143 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Auch der Inzidenz-Wert steigt weiter.

Der Kreis Viersen hat am Mittwoch insgesamt 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Wie eine Kreis-Sprecherin mitteilte, gelten aktuell 98 Einwohner als infiziert. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass dabei in 53 Fällen die aggressivere Delta-Variante vorliegt. Insgesamt 143 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der Covid-19-Patienten, die stationär in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt werden, ist von zwei auf drei gestiegen – keiner der drei Patienten muss auf einer Intensivstation behandelt oder beatmet werden. Der Inzidenz-Wert, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner im Kreis Viersen, steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 23,1 auf 24,4. Im Kreis Viersen gelten laut Corona-Schutzverordnung aktuell die Maßnahmen der Stufe 1. Bis Mittwoch hatten im Kreis Viersen 157.608 Menschen eine Zweitimpfung erhalten.