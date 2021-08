Berufsstart in Viersen : NEW begrüßt 29 neue Auszubildende

Viersen Bevor es mit der Ausbildung inhaltlich richtig losgeht, erhalten die Berufsstarter in den kommenden Tagen erst noch die Gelegenheit dazu, mehr über ihren neuen Arbeitgeber zu erfahren.

NEW-Vorstand Thomas Bley empfing die neuen Mitarbeiter in der Generatorenhalle in Viersen. „Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr wieder neue Auszubildende bei uns begrüßen dürfen und sie sich für die NEW als ihren Ausbildungsbetrieb entschieden haben“, sagte Bley. Bevor es mit der Ausbildung inhaltlich losgeht, erhalten die Berufsstarter in den kommenden Tagen erst noch die Gelegenheit dazu, mehr über ihren neuen Arbeitgeber zu erfahren.

In Schulungen und Teambuilding-Maßnahmen, die coronakonform gestaltet sind, lernen die Berufsstarter ihren Arbeitgeber kennen. „Es ist uns wichtig, die Nachwuchsmitarbeiterinnen und Nachwuchsmitarbeiter nach unseren hohen Maßstäben selbst auszubilden und langfristig an die NEW zu binden“, sagte Ute Dorando, Abteilungsleiterin Personalentwicklung und Ausbildung. Alle Auszubildenden sollen die Möglichkeit haben, an verschiedenen Fortbildungen teilzunehmen. Dabei spielt die Wissensvermittlung per digitalem Weg eine immer größere Rolle. Seit mehreren Jahren digitalisiert die NEW konsequent viele Prozesse. Solche Veränderungen haben dazu geführt, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ein Firmenhandy erhält, das auch privat genutzt werden kann. Zudem hat die NEW selbst eine eigene Mitarbeiter-App erstellt: Von der Bezahlung in der Kantine bis zur Zeiterfassung bildet sie verschiedene Prozesse ab. Von diesen Möglichkeiten sollen die Auszubildenden vom ersten Tag an profitieren können.