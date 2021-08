Aktion in Viersen : Im September beim Stadtradeln starten und das Auto stehen lassen

Viersen Bisher haben sich 22 Teams registriert und wollen im September möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurücklegen. Auch Einzelfahrer können sich anmelden.

Zum fünften Mal beteiligt sich die Stadt Viersen an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Wer dabei sein möchte, kann sich noch anmelden. Pandemiebedingt startet die Aktion wie im Vorjahr erst etwas später im Jahr: am Donnerstag, 2. September. Ziel der Aktion ist es, dass die Teilnehmer beruflich und privat bis zum 22. September möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad – statt zum Beispiel mit dem Auto – zurückzulegen.