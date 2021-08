Alter Markt in Viersen-Dülken : Die Poller sind wieder in Betrieb

Die Poller sind wieder in Betrieb

Alter Markt in Viersen-Dülken

Dülken Die Polleranlage am Alten Markt soll eigentlich regeln, dass nur Linienbusse den Platz überqueren können. Doch seit der Installation war sie schon mehrfach defekt.

Die versenkbaren Poller am Alten Markt in Dülken sind wieder in Betrieb. Wie die Stadt mitteilt, hat der Lieferant die Anlage repariert. Seit der Installation 2019 waren die Poller bereits mehrfach defekt. Diesmal war eine Reparatur nötig, weil ein Poller zunächst hochfuhr, danach jedoch wieder absackte. Die Anlage soll regeln, dass nur Busse den Platz bei Bedarf queren können.