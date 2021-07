Wirtschaft in Schwalmtal : Vom Kleinbetrieb zum Mittelständler

Schwalmtal Seit der Gründung 1924 ist die heutige KVS von der Forst stetig gewachsen; auch die Geschäftsbereiche haben sich im Laufe der Firmengeschichte gewandelt.

Elmar von der Forst hat in Köln Sport studiert. Dass er einmal in den Familienbetrieb Kraftverkehr Schwalmtal (KVS) einsteigen würde, hat er sich nie vorstellen können, erzählt er im Interview. Bis sein Vater Josef ihm genau diesen Vorschlag machte. Das war 1993. Heute kann der 55-Jährige voller Überzeugung sagen: „Es war die richtige Entscheidung.“ Seit den Anfängen im Jahr 1924 ist das Unternehmen stetig gewachsen: von einem kleinen Familienbetrieb zu einem erfolgreichen Mittelständler mit 140 Angestellten. Und die, so betont Elmar von der Forst, seien es auch, die die „Kraftverkehr Schwalmtal von der Forst GmbH“ am Laufen halten.