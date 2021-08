Union Nettetal präsentiert Neuzugang aus den Niederlanden : Mit Talent und Erfahrung in die vierte Oberliga-Saison

Nettetal Der SC Union Nettetal setzt bei der Kaderplanung für die kommende Saison auf eine lernwillige Mannschaft. Wieso Neuzugang Justin Coenen vom VVV Venlo perfekt in dieses Konzept passt und wie die Vorbereitung auf den Saisonstart am 22. August läuft.

Dennoch ist die siebenmonatige Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie nicht spurlos an den Spielern vorbeigegangen, was die aktuelle Verletztenliste der Nettetaler deutlich macht. „Wir sind gerade in einer Phase, in der wir leider einige angeschlagene Spieler haben. Es war jedoch zu erwarten, dass die lange Pause an der Substanz zehrt. Unsere Physios leisten gute Arbeit und in den nächsten Wochen sieht die Lage sicherlich schon wieder anders aus“, sagt Trainer Andreas Schwan. Für ihn und sein Trainerteam gilt es die Belastung so zu steuern, dass alle Spieler rechtzeitig zum Saisonstart fit sind. Hier trifft der SCU am 22. August im Heimspiel auf den TVD Velbert.