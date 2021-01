Vorfall in Viersen : Müllcontainer in Brand gesetzt

Müllcontainer in Brand gesetzt

Vorfall in Viersen

Viersen Die Täter hatten den Container vermutlich absichtlich unter einen Straßenbaum geschoben. Dieser wurde durch das Feuer beschädigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Dienstag einen brennenden Müllcontainer an der Brüsseler Allee in Viersen gelöscht. Nach Polizeiangaben hatte ein Passant das Feuer gegen 5.30 Uhr gemeldet. Ein Straßenbaum wurde demnach beschädigt.