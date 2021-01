Kostenpflichtiger Inhalt: Erfolgreiche Idee aus den Niederlanden : Nachbarn schützen sich vor Einbrechern

Michael Mertins-Römer (l.) und Uwe Rentzsch hängen die Schilder am Gelagweg in Brüggen auf. Sie weisen auf die neue Nachbarschaftsgruppe hin. Foto: Mertins-Römer

Brüggen Am Gelagweg und an der Herrenlandstraße in Brüggen wollen die Nachbarn besser aufeinander achten, um Einbrüche zu verhindern. Wie die WhatsApp-Gruppen funktionieren und was die Polizei davon hält.