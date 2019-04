Markt in Viersen-Dülken : Dülkens grüne Gartenwelt

Dülken Aussteller aus der Region verkaufen am 1. Mai auf dem Eligiusplatz Pflanzenraritäten, Trendgewächse, Handwerkszeug und Accessoires. Sie geben auch Tipps rund um Garten und Balkon.

Es grünt und blüht mitten auf dem Eligiusplatz: Floristen und Gärtner aus der Region begrüßen dort am Mittwoch, 1. Mai, zum elften Mal Besucher in der Dülkener Gartenwelt. 24 Aussteller bieten an ihren Ständen unter anderem Pflanzen und Gartenaccessoires an. „Es gibt alles, was den Frühling einläutet und gut für Garten und Balkon ist“, sagt Organisator Thomas Kohlhaas. Der Schwerpunkt liege aber nicht auf „so üblichen Beetwaren“, ergänzt er. Die Aussteller bringen Raritäten mit, also „Pflanzen, die man nicht in jeder Gärtnerei findet“, sagt Kohlhaas. Auch Modepflanzen wie Bärlauch und Trendpflanzen, die gut mit Trockenheit zurechtkommen, haben sie dabei.