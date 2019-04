Schwalmtal : Amerner Fachbetrieb erhält Tüv-Zertifikat

Schwalmtal Der Schwalmtaler Sitz der Firma Rainbow International ist nun ein zertifizierter Fachbetrieb für Schimmelsanierung.

(bigi) Grund zur Freude bei der Firma Rainbow International: Der Tüv Rheinland zertifizierte den Schwalmtaler Sitz des Unternehmens als Fachbetrieb für Schimmelsanierung. In einer kleinen Feierstunde überreichte Steffen Altmannsberger, Vice President of Operations, das Zertifikat an Franchise-Nehmer Maik Rösler für seinen Betrieb in Amern. Dafür hatte Rösler bereits vergangenen November die Fortbildung zum Projektleiter für Schimmelsanierungen absolviert. Mit dem „kleinen Asbestschein“ legte er sich zudem das notwendige Wissen über Staub-Arten und Absicherungsmaßnahmen zu.

Altmannsberger freute sich, dass Rösler nun seit einem Jahr dem Rainbow-Netwerk angehört und lobte das gute Team vor Ort. „Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu helfen, die in Not sind, sei es durch einen Wasser- oder einen Brandschaden“, sagte er. Rainbow International kommt aus den USA und hat sich ursprünglich aus dem Teppichreinigungsbereich entwickelt. Seit 1992 ist die Firma in Deutschland am Markt. Gestartet ist Maik Rösler 2018 in Amern mit fünf Mitarbeitern. Mittlerweile gehören zehn Menschen zum Team, weitere sollen eingestellt werden.