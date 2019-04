Viersen : Geld, Körbchen und Decken für den Verein Notfelle

Viersen 1000 Euro sowie Sachspenden – Futter, Katzenhöhlen, Hundekörbchen und Decken – aus der Aktion Spendenschwein Hugo vom Süchtelner Prinzenpaar Gregor I. (Mackes) und Daniela I. (Erkes) erhielt die Notfelle Niederrhein – Abteilung Süchteln.

Darüber freuten sich ihre Vorsitzende Heike Neuser, die zweite Vorsitzende Nadine Ehms und Kassenwart Tanja Kawaters. Mit dabei waren auch das Süchtelner Kinder-Prinzenpaar Elias I. (Kuropka) und Sabrina I. (Manz) sowie deren Vorsitzender Michael Fritsch und das Team des Süchtelner Höhen-Eck, Annika Oerding sowie Jupp Thofondern. Sie hatten eine weitere Spende in Höhe von 300 Euro dabei, die beim Kinder-Möhrenschälen erzielt wurde. Das Original-Spendenschwein Hugo trat damit seine letzte Reise an und zog von der Prinzenresidenz in die Räumlichkeiten der Notfelle um. 1200 Euro plus Sachspenden bekam vorher schon der Förderverein Kinderkrankenhaus und Kinderhaus Viersen durch das große Süchtelner Prinzenpaar.