Bildung in Niederkrüchten : Neuer Name für die Katholische Grundschule

Niederkrüchten Schule am Lütterbach: Nach den Sommerferien ändert sich für die Katholische Grundschule Niederkrüchten nicht nur die Adresse, sondern auch das Platzangebot.

Wenn die Katholische Grundschule Niederkrüchten im Laufe der Sommerferien von ihrem bisherigen Standort an der Dr.-Lindemann-Straße 33 zum Oberkrüchtener Weg 40 umzieht, ändert sich auch der Schulname. Der Rat befürwortete die Namensänderung in „Schule am Lütterbach Katholische Grundschule – Primarstufe“. Ab dem 1. August trägt die Grundschule ihren neuen Namen, der auf den Lütterbach in unmittelbarer Nähe verweist.