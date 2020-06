Schülerwettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“ : Landespreis geht nach Schwalmtal

Für ihren Wettbewerbsbeitrag beschäftigten sich die Schüler mit der Biographie und Karriere des Fußballers Marko Marin, der in Bosnien geboren wurde. Foto: Wiechmann, Dieter (dwi)

Nächster Wettbewerb Vier Gymnasiasten des St.-Wolfhelm-Gymnasiums in Schwalmtal-Waldniel beschäftigten sich in ihrem Wettbewerbsbeitrag mit der Karriere des Fußballprofis Marko Marin, der bis 2010 bei Borussia Mönchengladbach spielte.

Fynn Becher, Christoph Gleißner, Florian Kretzschmar und Florian Rockenbach können sich freuen: Die vier Zwölftklässler des St.-Wolfhelm-Gymnasiums in Schwalmtal-Waldniel haben am Wettbewerb „Begegnung mit Osteuropa: Begegnungen und Visionen“ teilgenommen. Die 18- bis 20-Jährigen gehören zu den Landessiegern: Ihr Beitrag „Ganz Europa ist ein Fußball“ wurde mit einem Preisgeld in Höhe von 300 Euro prämiert. Mit den Jugendlichen freut sich auch die betreuende Geschichtslehrerin Birte Möhlenkamp über diese Auszeichnung.