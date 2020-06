Gastronomie in Schwalmtal : Café „Ferne Welten“ schließt am Sonntag

Schwalmtal Franziska Mai öffnet am Sonntag das Café „Ferne Welten“ in Waldniel zum letzten Mal. Nach nur 22 Monaten als Pächterin zieht die junge Frau jetzt einen Schlussstrich. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe.

Das liegt an der Corona-Krise und den damit verbundenen finanziellen Einbußen. „Es macht einfach keinen Sinn mehr“, sagt Franziska „Franzi“ Mai. Ein anderer ist die berufliche Neuorientierung der gelernten Köchin und Metzgerin: Sie sagt der Selbstständigkeit Adieu und wird sich in ihrer früheren Branche anstellen lassen.

Franziska Mai hatte mit gerade 24 Jahren das Café „Ferne Welten“ von Inge und Günter Claßen übernommen, als das Paar in den Ruhestand ging. Mai war nach zehn Jahren in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie knüpfte an das frühere Erfolgskonzept mit einer Mischung aus Frühstück, Kuchen und Snacks an.