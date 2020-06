Abitur in Viersen : Die Abiturienten des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums

Die Aufnahme der Q2 des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums entstand vor der Corona-Pandemie. Foto: Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium

Viersen Sie haben unter ganz besonderen Bedingungen gebüffelt. Herzlichen Glückwunsch! 98 Schülerinnen und Schüler machten am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen in diesem Jahr Abitur.

Das sind die Abiturienten 2020 des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums: Jule Adam, Necibe Alca, Cansel Alitovski, Alisha Amalfi, Johannes Angel, Patrick Badiane, Anna Becher, Alina Bernsdorf, Jan Bolten, Leon Bongartz, Zoe Borg, Leandra Broda, Miriam Collas, Kerem-Nuh Dilbirligi, Luis Drouven, Theresa Dünhöft, Josephine Engels, Kim Erler, Pia Feldt, Felix Frentzen, Max Fretz, Lisa Gartz, Tim Gedig, Tom Genzen, Tobias Gering, Julian Goertz, Jessica Günter, Lucas Hahn, Mrad Haji Mrad, Lars Hasebrink, Cora Haus, Patricia Hoffhaus, Lily Ann Hoppe, Aleksandra Ilic, Sarah Janz, Merle Jasdauskis, Ole Kaiser, Maik Kämmer, Till Kampe, Finn Karsch, Hannes Kasten, Dafina Kastrati, Fabian Kerzmann, Monique Kirchner, Dimitrios Kiriakidis, Ajev Kiriharan, Celina Könen, Florian Kreuter, Jonathan Krings, Dervin Kucin, Genta Kurtolli, Gianna Laveneziana, Hendrik Lennackers, Florian Leske, Adrian Letzner, Julian Libudda, Jana Loyen, Lucas Magolei, Evelyn Mazur, Zoë Meerkamp, Jakob Möller, Alizée Ngakegny, Johanna Niemann, David Niewidok, Kaan Öncül, Lisa Ott, Wasiliki Panagiotidou, Anatol Pavlitschenko, Janis Pierkes, Louisa Pohl, Mohammad Rahimi, Havjola Rashkaj, Samir Reiners, Melanie Reinhardt, Katharina Rombach, Dilara Sahin, Sude Nur Samsa, Laura Schneider, Sinan Schröder, Liana Schult, Najjua Schwidden, Maja Sell, Angelina Sentis, Ruben Spindler, Elena Stasch, Thomas Steinborn, Kira Stolarow, Timur Taskin, Jan Thürlings, Angelina Tosic, Hugo van Vlorop, Luca Vieten, Maximilian von der Heyde, Jonas Wessel, Ina Wiegandt, Hendrik Wieners, Zehra Yapici und Tabea Yontar.

(RP)