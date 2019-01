Brüggen/Niederkrüchten: Ein Brüggener räumt im Wald auf

Brüggen/Niederkrüchten Seit dem Orkantief Friederike im Januar 2018 zieht es Elmar Storch jeden Tag in den Wald. Der Brüggener räumt dort auf — allerdings beseitigt er schon lange keine Sturmschäden mehr. Der Brüggener kümmert sich um wilden Müll.

Mit den Angelvereinen an den Seen hat er ebenfalls Kontakt aufgenommen. Mit Haken und Schuffeln fischte er vor allem im Sommer Bierflaschen und pro See vier Luftmatratzen aus den Gewässern. Mit dem Kajak war er auf den Seen unterwegs und sammelte alles ein, was an Müll hineingeworfen worden war und an der Oberfläche schwamm. Wenn er mit seinem Pritschenwagen am Fahrrad unterwegs ist, füllt sich dieser meist schnell mit Müll und Unrat. Im Rahmen seiner persönlichen Nikolausaktion kamen am Diergardtschen See neun große Müllsäcke, sieben volle Glaskisten, Reifen, Plastikgeschirr, Grills, Zelte, Stühle und anderer Müll zusammen. „Man konnte sehen, dass diese Sachen dort schon länger liegen. Und die gleiche Menge liegt dort nochmal“, bedauert Storch.