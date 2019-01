Sternsinger in Schwalmtal: Segen für das Schwalmtaler Rathaus

Segen für das Schwalmtaler Rathaus (bigi) Die Sternsinger der St. Matthias-Gemeinde in Schwalmtal erteilten dem Rathaus und seinen Mitarbeitern den Segen für das Jahr 2019. Den Heiligen Drei Königen hat die Spendensammlung viel Spaß bereitet. Pastor Dr. Wilhelm Kursawa hofft, dass sich auch nächstes Jahr wieder genug Kinder finden, die als Sternsinger von Haus zu Haus ziehen. Dieses Jahr konnten nicht alle Bezirke besetzt werden. Elisabeth (7), Henrik (11) und Matthias (9) waren drei von rund 160 Kindern, die in den Schwalmtaler Ortsteilen für das Kindermissionswerk sammelten. Sie möchten auch gerne nächstes Jahr wieder dabei sein. Oft gab es Süßigkeiten an den Haustüren und die Spendenbereitschaft der Schwalmtaler war groß. Alleine in Dilkrath kamen 2.173,75 Euro an Spenden zusammen. Foto: Birgit Sroka