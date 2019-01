Angebot in Viersen: SKM-Beratungsstelle zieht um

Viersen Wohnungslose erhalten Hilfe bald an der Bahnhofstraße. Während des Umzugs ist die Fachberatungsstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten zu.

Die letzte Sprechstunde in den alten Räumen „An der Josefskirche 36“ halten Renate Klumpen und ihre Kollegen am kommenden Mittwoch zwischen gepackten Kisten. Von Donnerstag, 17., bis Dienstag, 22. Januar, ist die Fachberatungsstelle (FB) für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, Beratung für Wohnungslose, des SKM Kempen-Viersen dann wegen Umzugs geschlossen. Am Mittwoch, 23. Januar, öffnet sie wieder: am neuen Standort Bahnhofstraße 41.

Die insgesamt drei Sozialarbeiter und eine Verwaltungskraft betreuen die Klienten ab dem 23. Januar an der Bahnhofstraße. Die neuen Räume im Erdgeschoss eines Mietshauses seien barrierefrei und sehr modern, sagt Klumpen, in den alten gab es Stuck und Fliesen – „da müssen wir uns erst einleben“.

Die Klienten seien über den Umzug informiert worden, erzählt Klumpen, die erste offene Sprechstunde am neuen Standort beginne am 23. Januar um 9 Uhr. Sie endet um 12.30 Uhr. Auch montags und freitags bietet die Beratungsstelle Sprechstunden an, die Öffnungszeiten sind am neuen Standort unverändert. Auch die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse bleiben. Die Fachberatungsstelle ist telefonisch unter Ruf 02162 32515 und per E-Mail an zbs@skm-kempen-viersen.

de erreichbar.