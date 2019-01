Dülken: Neue Verkehrsführung für Radler an der Bodelschwinghstraße

Dülken Die Kreuzung zur Heesstraße soll sicherer werden. Dafür werden Ampelmasten versetzt, Fahrbahn und Gehweg verbreitert. Kosten: 155.000 Euro.

Die Stadt Viersen setzt jetzt Verbesserungen für Radfahrer in Dülken an der Bodelschwinghstraße im Bereich der Heesstraße um. Ab Montag, 14. Januar, beginnen die Arbeiten an einer neuen Wegführung für Radfahrer.

Bislang endete der Radweg in Fahrtrichtung Viersen abrupt an der Heesstraße. Damit sich Radler an dieser Stelle künftig leicht und sicher in den fließenden Verkehr der Bodelschwinghstraße einfädeln können, sind verschiedene Änderungen notwendig. Dazu wird der Radweg verlegt und verlängert. Eine rote Markierung weist den Radweg über die Kreuzung Bodelschwingh- und Heesstraße aus. In Höhe der Hausnummer 144 verjüngt sich die Markierung, so dass ein sanftes Einordnen in den fließenden Straßenverkehr möglich ist. Die Fahrbahn und der Gehweg werden teilweise verbreitert.