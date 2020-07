Feuer in Viersen : Ballenpresse setzt Feld in Brand

400 Quadratmeter Stoppelfeld wurden in Brand gesetzt. Foto: Stadt Viersen

Viersen Ein Feuer aus einer landwirtschaftlichen Ballenpresse und ein Verkehrsunfall haben beinahe zeitgleich die Feuerwehr Viersen beschäftigt. Die beiden Alarme gingen am Montagmittag in kurzer zeitlicher Abfolge ein, wie ein Stadtsprecher am Dienstag mitteilte.

An der Venner Straße war eine Ballenpresse in Brand geraten und hatte rund 400 Quadratmeter Stoppelfeld in Brand gesetzt. Die Wehrkräfte verhinderten, dass das Feuer auf den Traktor und das umliegende Stroh übergriff. Ein weiterer Landwirt entfernte das restliche Stroh mit einem anderen Traktor aus der Ballenpresse. So konnte die Wehr alle Glutnester ablöschen.