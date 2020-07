Freizeit in Brüggen : Das Brüggener Hallenbad öffnet wieder

Brüggen Ab Mittwoch kann im Bad wieder geschwommen werden. Es gilt dabei aber eine Reihe von Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Auch bleiben die Öffnungszeiten vorerst eingeschränkt.

Das Hallenbad in Brüggen an der Hochstraße 33 wird ab Mittwoch, 15. Juli, wieder öffnen. Der Betrieb erfolgt zu eingeschränkten Öffnungszeiten montags von 8 bis 13 Uhr sowie von dienstags bis sonntags von 6.30 bis 13 Uhr unter Einhaltung der während der Corona-Krise vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen.

„Nachdem es Lockerungen in der Corona-Schutzverordnung gab, hatte der Krisenstab entschieden, eine Wiederöffnung nicht zu überstürzen, da nicht abschließend geklärt war, wie sich die Aerosole speziell in den Räumlichkeiten des Hallenbades Brüggen verhalten und verbreiten“, teilt Sascha Achten von der Gemeindeverwaltung mit.

„Um eine Gefährdung der Besucher auszuschließen und die Verbreitung nicht unnötigerweise voranzutreiben, wurde eine externe Fachfirma zur Beratung herangezogen, und nach einigen Tests und Besichtigung der Räumlichkeiten wurde ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet. Mit diesem Hygienekonzept wurde beim Gesundheitsamt die Wiederinbetriebnahme beantragt“, so Achten. Außerdem seien vor der Genehmigung zur Wiederöffnung diverse Wasserproben aus dem Beckenwasser sowie den Duschen untersucht worden. „Die Beprobungen waren in Ordnung, und einer Wiedereröffnung sprach nichts entgegen“, freut sich Sascha Achten.

Wer nun das Hallenbad besuchen möchte, muss also darauf achten, dass beim Betreten des Bades, auf dem Weg zur Dusche und zum Beckenrand eine Mund-Nasen-Maske getragen werden muss. Diese kann am Beckenrand abgelegt werden, wenn man in das Wasser geht. Die neuen Regelungen hängen im Hallenbad aus, werden den Badegästen aber auch gerne in Papierform ausgehändigt. Externe Nutzer, wie Vereine, können ihre Ablauf- und Hygienekonzepte einreichen, und dann wird im Einzelfall entschieden, ob wieder trainiert werden kann.