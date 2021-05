Südbad in Reuschenberg : Dank guter Vorbereitung fit für die Badesaison

Betriebsleiter Alexander Bride am 50-Meter-Becken des Neusser Südbads in Reuschenberg. Seit Montag dürfen auch wieder Badegäste hinein. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Trotz der Corona-Zwangspause waren die Mitarbeiter des Südbads in Reuschenberg in den vergangenen Wochen sehr fleißig. Es war eine ganze Menge, was sie mit Blick auf den Neustart zu erledigen hatten.