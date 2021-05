Corona in Remscheid : Corona: Weiteres Opfer, Inzidenz bleibt dreistellig

Remscheid Die Hürde will einfach nicht fallen: Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut für Remscheid einen Inzidenzwert von 100,6. Damit liegt die Stadt weiterhin im dreistelligen Bereich und zudem deutlich über dem landesweiten Schnitt, der mit 62,1 angegeben wird.

Überdies beklagt die Stadt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine 77-jährige Remscheiderin sei mit oder an Covid-19 gestorben, heißt es. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in der Stadt auf 169. Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell 242 Remscheider, die an Corona erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden.