Kommentar : Endlich wird’s konkret

Bekommt die Stadt Viersen demnächst ihre erste Fahrradstraße? Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Der Antrag der Grünen für die Einrichtung von Fahrradstraßen in Viersen wird spannend. Denn erst wenn es konkret wird, zeigt sich, was aus dem gern geäußerten Bekenntnis für mehr Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer (wollen ja so ziemlich alle Parteien im Stadtrat) tatsächlich übrig bleibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen