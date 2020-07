Düsseldorf-Carlstadt : Feuerwehr löscht Brand in einem Kabelschacht

Düsseldorf In einem Gebäude an der Kasernenstraße in Düsseldorf-Carlstadt löste am Sonntagmorgen die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr entdeckte ein Feuer in einem Kabelschacht.

Der automatische Notruf erreichte die Feuerwehr um 7.39 Uhr. Als die Einsatzkräfte der Feuerwache Hüttenstraße vor Ort eintrafen, konnten sie schon den deutlichen Brandgeruch wahrnehmen.

Die Rauchmelder im dritten Obergeschoss des Gebäudes hatten den Alarm ausgelöst. Dort wurde allerdings kein Feuer, sondern nur Rauch entdeckt. Der quoll hinter einer Sockelleiste auf dem Fußboden hervor.

In dem darunter liegenden Geschoss entdeckten die Feuerwehrleute einen Brand in einem Kabelschacht. Dieser konnte schnell gelöscht werden. Die anschließende Belüftung des Gebäudes zog sich über eine Stunde hin. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

