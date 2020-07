Interview mit Jürgen Cleven : „Wir werden gesprengte Geldautomaten nicht ersetzen“

„Gegen massive Gewalt ist man fast machtlos“, sagt Jürgen Cleven, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Viersen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen/Niederkrüchten Der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Viersen spricht nach den Geldautomaten-Sprengungen über skrupellose Täter, die Vorsichtsmaßnahmen seines Kreditinstituts und darüber, warum die gesprengten Automaten nicht ersetzt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im April und im Mai wurden zum ersten Mal Geldautomaten der Volksbank Viersen gesprengt. Noch ist kein Ersatz da. Werden die gesprengten Automaten noch ersetzt?

Cleven Alle Banken haben eine Empfehlung des Landeskriminalamtes erhalten, in der steht, dass keine neuen Geldautomaten mehr zu installieren sind. Grund dafür ist die Skrupellosigkeit der Täter, die auch vor Personenschäden nicht zurückschrecken. Dieser Empfehlung werden wir folgen und die beiden gesprengten Automaten am Kaufland-Markt in Dülken und im Gewerbegebiet Niederkrüchten-Dam nicht ersetzen.

Das klingt so, als seien die Kreditinstitute machtlos. Wie können die Automaten gegen Sprengungen geschützt werden?

Cleven Die Zahl der Automatensprengungen ist in der letzten Zeit stark gestiegen. Es handelt sich hier um professionelle Verbrecher, die ihren Schwerpunkt aktuell wieder in die Niederrhein-Region verlegt haben. Gegen massive Gewalt ist man fast machtlos. Wir haben Automaten der neuesten und sichersten Generation im Einsatz. In den Automaten sind Kameras eingebaut. Alle unsere Automaten sind mit Farbpatronen versehen, die den Großteil der Geldscheine unbrauchbar machen. Darauf weisen wir an den Automaten hin. Von einem Aufkleber lassen sich die Täter aber nicht abschrecken.

Bei der Sprengung in Dülken wurde kein Geld gestohlen, in Niederkrüchten aber schon.