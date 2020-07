Feuer in Viersen : Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Viersen Nach einem Wohnungsbrand in Viersen-Süchteln mussten drei Bewohner ins Krankenhaus gebracht werden. Vier Menschen wurden von der Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter aus dem Mehrfamilienhaus gerettet.

Um 20.17 Uhr ging am Montag der Alarm bei der Feuerwehr ein: Wohnungsbrand am Heidweg in Süchteln. Das Feuer im ersten Obergeschoss gefährdete Menschen, die im Dachgeschoss wohnen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Viersen wurden mit Hilfe der Drehleiter in Sicherheit gebracht. Der Rettungsdienst brachte drei Personen ins Krankenhaus. Bei ihnen bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.