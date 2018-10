Viersen Das Frauenzentrum Viersen hat sich vergrößert und bietet ein neues Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt an weiterführenden Schulen an. Das Konzept ist erfolgreich angelaufen.

Mit der Vergrößerung ist das Thema Prävention noch einmal deutlich in den Vordergrund gerückt. Vogt hat ein Konzept zur Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt erarbeitet, das bereits in den ersten weiterführenden Schulen in Viersen und Kempen an den Start gegangen ist. Das Angebot richtet sich an Schüler ab der achten Klasse aller Schulformen. Gearbeitet wird im Klassenverband, und zwar geschlechterübergreifend. „Auf Wunsch bieten wir aber auch reine Mädchengruppen an“, sagt Vogt.