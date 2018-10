Bäcker Johannes Tönnissen erhält den Eisernen Meisterbrief

Brüggen Johannes Tönnissen hat beim Erntedankfest des Seniorenkreises der Bäcker-Innung den Eisernen Meisterbrief der Handwerkskammer Düsseldorf erhalten. Vor 65 Jahren machte der Brüggener seinen Meister im Bäckerhandwerk.

Vier Jahre nach der Meisterprüfung machte sich Tönnissen, der in der Bier-Stadt Issum geboren wurde, in St. Hubert selbstständig. Ebenfalls 1957 heiratete er seine Frau Annemarie. Mit ihr zusammen gründete er eine große Familie. Das Paar hat vier Kinder, acht Enkelkinder und drei Urenkel. „Bei uns zu Hause ist immer was los“, erzählt Tönnissen mit viel Wärme und Freude in der Stimme. Nicht nur die Familie wuchs, sondern auch der Betrieb. Nach acht Jahren in St. Hubert zog die Familie nach Brüggen, wo Tönnissen einen neuen Betrieb gründete und 1980 das Burgcafé mit 140 Plätzen eröffnete, das vor einigen Jahren an die Bäckerei Oomen aus Wachtendonk verkauft worden ist. Tönnissen hatte aber nicht nur das eigene Unternehmen im Blick, sondern kümmerte sich auch stets um das Bäckerhandwerk insgesamt. So engagierte er sich viele Jahre lang als Obermeister der Innung und als Aufsichtsrat der Bäcker-Einkaufsgenossenschaft Bäko. Heute ist er Ehren-Obermeister seiner Innung.