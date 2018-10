Leseduell in der Königsburg in Viersen-Süchteln

Kultur in Süchteln

Süchteln Die Autoren Johannes Krätschell und Benjamin Kindervatter wurden in der Königsburg in Süchteln zu Lese-Kontrahenten.

Wahre Freundschaft soll es ja bekanntlich nur unter Männern geben. Doch es gibt Anlässe, die so eine Freundschaft in eine Feindschaft verwandeln können. Genau dies ist den Autoren Johannes Krätschell und Benjamin Kindervatter passiert. Die Tage im Paradies der Männerfreundschaften waren gezählt, als Ersterer behauptete, lustiger zu sein als der Zweite.

Kürzlich fand ein solches rhetorisches Duell der Autoren-Kontrahenten in Süchteln statt. Der Inner-Wheel-Club Viersen-Schwalm-Nette veranstaltete das erste „Leseduell“ in der Königsburg. Der Erlös kommt dem Viersener Don-Bosco-Kinderheim zugute. Showdown war die Bühne im stimmungsvoll beleuchteten Saal.

Präventionsarbeit in Viersen

Präventionsarbeit in Viersen : Mehr Stunden für das Frauenzentrum

Beide Autoren waren gut bewaffnet. Sie hatten ihre Bücher („Herr Schlau-Schlau wird erwachsen“ und „Amuse Gueule ist kein Dorf in Sachsen“) dabei sowie Lesebrillen, etwas zu trinken (sah wie Gerstensaft aus) und das wichtigste Utensil des Abends, das Applausometer.

Kindervatter legte vor und bediente sich der Anekdote darüber, warum es wohl besser so ist, dass er nicht die Vornamen Mahatma oder Elvis bekommen hat und stattdessen nach einer Zimmerpflanze benannt wurde. Krätschell ließ sich nicht beirren und parierte mit der Schilderung über den Einzug in seine erste eigene Wohnung und die Bekanntschaft mit dem Nachbarn, einem Berliner Original namens Hupe mit brillanten Geschäftsideen wie Müsli am Stiel aus dem Reagenzglas. Alle Register wurden gezogen: Französische Verflossene und falsche Entenpasteten, Poeten mit Geschirr verwechselt, Zoo-Patentiere Adonis Hupe genannt und noch nicht geborenen Kindern merkwürde Namen gegeben.