Kreis Viersen: LVR verlängert seine Inklusionspauschale

Kreis Viersen Der LVR stellt 900.000 Euro zur Verfügung. Damit sollen Inklusionsbemühungen von Schulen unterstützt werden.

Um möglichst vielen Kindern mit Behinderung den Besuch einer allgemeinen Schule zu ermöglichen, führt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) seine Inklusionspauschale in den Schuljahren 2019/20 und 2020/21 mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von 900.000 Euro fort.

„Mit der LVR-Inklusionspauschale wollen wir die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems im Rheinland nachhaltig unterstützen“, bekräftigte Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende des Landschaftsausschusses, den Beschluss. „Der Entwicklungsprozess hin zu einer inklusiven Schullandschaft ist in Nordrhein-Westfalen bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Daher wollen wir auch weiterhin in die Umsetzung der Inklusion investieren.“ Aus dem Kreis Viersen ist bislang ein Antrag bewilligt worden, der eine Fördersumme in Höhe von 1431 Euro enthält.