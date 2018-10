Einbruch in Viersen : Einbrecher drücken Fenster auf

Viersen Unbekannte sind am Montag in ein Haus an der Oberrahserstraße in Viersen eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Täter zwischen 5 und 18 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss aufgedrückt.

Die Mieter waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Gestohlen wurden unter anderem Schuhe und Kleidung, Mobiltelefone, Zigaretten, Lebensmittel, Werkzeuge und Geld. Hinweise unter Ruf 02162 3770.

(RP)