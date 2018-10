Kreishandwerkerschaft ehrt die besten Nachwuchskräfte

Jahresbeste im Kreis Viersen : Handwerker ehren den Top-Nachwuchs

Die jahresbesten Nachwuchshandwerker wurden von Lehrlingswart Johannes Schmitz (l.), Kreishandwerksmeister Rolf Meurer (2.v.l.), dem Landrat des Rhein-Kreises Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke (3.v.l.), und Klaus Koralewski (r.), stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, in der Sparkasse Neuss ausgezeichnet. Foto: Kreishandwerkerschaft

Kreis Viersen Die Kreishandwerkerschaft Niederrhein hat die 30 besten Nachwuchskräfte ausgezeichnet. Sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Vom Anlagenmechaniker bis zum Zimmerer reichte das Spektrum der erlernten Berufe.

(RP) „Wir zeichnen heute junge Menschen aus, die Großes geleistet haben“, sagte Kreishandwerksmeister Rolf Meurer zur Begrüßung. Mit ihrer Jahresbestenfeier ehrte die Kreishandwerkerschaft Niederrhein in der Sparkasse Neuss die 30 Top-Nachwuchshandwerker aus der Region. 30 Frauen und Männer haben ihre Ausbildung in diesem Jahr als Jahresbeste ihrer jeweiligen Innung abgeschlossen – unter insgesamt 852 bisherigen Auszubildenden aus dem Bereich der Kreishandwerkerschaft Niederrhein (Krefeld, Kreis Viersen, Rhein-Kreis Neuss), die in diesem Jahr ihre Gesellen- oder Abschlussprüfung bestanden haben.

Eine der ausgezeichneten Gesellinnen ist Laura-Katharina Dietz. Eigentlich wollte sie Grundschullehrerin werden, doch nach einem Semester an der Uni orientierte sie sich um – und machte ihr Hobby zum Beruf: „Ich habe immer schon gerne Freundinnen die Haare gemacht und Make up aufgetragen.“ Nun lernte sie Friseurin im Salon von Denise Brester in Neuss. „Das ist genau das Richtige für mich“, schwärmt sie, „ich kann Menschen verändern und dadurch glücklich machen.“ Inzwischen hat die 23-Jährige bereits mit der Meisterschule begonnen. Danach will sie ab April eine Ausbildung zum Make-up Artist anschließen. Dietz und die anderen 29 Jahresbesten bestätigen, was Kreishandwerksmeister Meurer so ausdrückte: „Handwerk bietet tolle Karrierechancen und ist eine echte Alternative zum Studium.“

Info Die Jahresbesten aus den Innungen im Kreis Aus den Innungen im Kreis Viersen wurden ausgezeichnet: Anlagenmechaniker für Sanitär-Heizung-Klimatechnik David Friedrichs (Fa. Frank Drommler), Automobilkaufmann Serkan Demirci (Autohaus Ruland GmbH), Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik Jonas Riedel (Hempel Elektromaschinenbau), Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik Jens Dräger (Fa. Frank Dahl), Elektroniker für Automatisierungstechnik Dominik Alexander Heinen (M+B Mess- u. Regeltechnik), Fachverkäuferin Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) Christina Knaub (Fa. Markus Jansen), Fachverkäuferin Lebensmittelhandwerk (Fleischerei) Kim Baulig (Zielke KG), Friseurin Melanie Altmayer (Fa. Guido Paar), Kaufmann für Büromanagement Michel Mähleke (Bäckerei Kamps GmbH), Kfz-Mechatroniker Malte Reinartz (Auto Horster GmbH), Maler- und Lackiererin Bianca Püttmann (Landschaftsverband Rheinland), Tischler Thilo Mai (Fa. Stephan Kitschen)

Gut behütet von Helikoptereltern, nie ein aufgeschlagenes Knie gehabt und kaum je ein Buch gelesen, denn es gibt ja Netflix – dieses augenzwinkernde Bild von der Generation Y und Z zeichnete Unternehmensberaterin Philippa Leven in ihrer Festrede. Und beruhigte ihr Publikum kurz darauf: „Wir jungen Menschen werden für den Arbeitsmarkt eine große Bereicherung sein. Wir sind weder faul noch narzisstisch oder verweichlicht, sondern sehr gut ausgebildet, international vernetzt, örtlich flexibel und technikaffin. Und hinzu kommt, wir sind wenige“, sagte Leven.



Deshalb forderten die 18- bis 35-Jährigen neue Regeln in der Arbeitswelt – ob Homeoffice und Gleitzeit bei der etwas älteren Generation Y oder strikte Trennung von Arbeits- und Privatleben bei der Generation Z. Als „Digital Natives“ seien sie mit Laptops, Smartphones und Tablets aufgewachsen und immer online – sei es zur Kommunikation und Vernetzung, zum Einkauf, zur reinen Bespaßung oder zu Informationszwecken. Leven: „Wir wissen, wo wir Informationen finden können, und das überall und zu jeder Zeit.“ Fleiß und Ehrgeiz stünden bei den jungen Menschen hoch im Kurs.