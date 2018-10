Bienen und Honig Thema in Naturpark-Kitas in Brüggen und Niederkrüchten

Die Bienen machen den Honig. Das wissen die Kindergarten-Kinder im Familienzentrum Vennmühle in Brüggen. Doch wie das genau mit den Blütenpollen und Waben funktioniert, haben sie an einem Nachmittag von Albrecht Trenz erfahren.

Mit dem Aktionstag ist der Einstieg ins Thema Bienen in den fünf Naturpark-Kitas – Bewegungskindergarten Gänseblümchen in Wachtendonk, Hoppetosse in Kempen, Familienzentrum Vennmühle in Brüggen sowie Unterm Regenbogen und Raupe Nimmersatt in Niederkrüchten – gelungen. Eine Möglichkeit zur Fortsetzung besteht spätestens im kommenden Frühling – wenn wieder die ersten Bienen durch den Kita-Garten fliegen.⇥RP