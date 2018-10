Kreis Viersen: „Im Dunkel der Nacht“ über das Museumsgelände

Kreis Viersen Am 31. Oktober gibt es eine Abendführung. Auch Gruppen können diese Führung ab November buchen.

(RP) Das Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath bietet eine Möglichkeit an, das Museum aus einem anderen Blickwinkel zu erleben. Am Mittwoch, 31. Oktober, findet ab 19 Uhr eine Abendführung unter dem Titel „Im Dunkel der Nacht“ für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren statt.