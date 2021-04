Corona-Pandemie : Inzidenzwert im Kreis Viersen steigt auf 137

Kreis Viersen Aktuell gelten 691 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. 40 Corona-Patienten werden derzeit stationär in Krankenhäusern behandelt.

Dem Kreis Viersen sind am Mittwoch 81 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Aktuell gelten 691 Menschen (Vortag: 664) im Kreis Viersen als infiziert. Dabei sind in 331 Fällen durch Labore Corona-Mutationen nachgewiesen worden – in drei Fällen handelt es sich um die südafrikanische Virus-Variante, in 328 Fällen um die englische Variante. Bislang wurden in insgesamt 1663 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen (im Vergleich zum Vortag steigt die Anzahl um 25). In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 40 Corona-Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich sechs auf Intensivstationen, fünf werden beatmet. Der Kreis Viersen meldet neue Fälle an Kitas in der Region: Kita Biberburg in Tönisvorst (eine Neuinfektion) und Kita Schier in Schwalmtal (eine Neuinfektion). Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Inzidenzwert) steigt von 129 auf 137.