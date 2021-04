Corona-Einsatz im Kreis Viersen : Marine-Soldaten verlassen Grefrath

Grefrath Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die den Kreis Viersen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in den Alten- und Pflegeheimen unterstützt haben, ziehen jetzt ab.

Die letzten sieben der seit Anfang Februar eingesetzten Kräfte der Einsatzflotille 2 aus Wilhelmshaven und Kontingentführer Landgraf wurden am vergangenen Montag, 26. April, in Grefrath verabschiedet. Die Soldatinnen und Soldaten hatten in den Einrichtungen Corona-Abstriche durchgeführt. Der Kreis hat den Hilfeleistungsantrag, der bis zum 27. April lief, nicht verlängert. Insgesamt waren 30 Soldatinnen und Soldaten in zwölf Alten- und Pflegeheimen im Kreis eingesetzt.