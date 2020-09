„Ende Gelände“ in Viersen : Klima-Camp am Hohen Busch ohne Zwischenfälle

Am 23. September reisten die Aktivisten in Viersen an, Anfang der Woche reisten sie wieder ab. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Das Camp am Hohen Busch ist abgebaut. Zeitweise waren dort nach Angaben der Organisatoren bis zu 500 Camper. In Viersen sei es friedlich gewesen, berichten Stadt und Polizei.

Die Klima-Aktivisten haben ihre Zelte abgebaut: Das Klima-Camp am Hohen Busch in Viersen ist geräumt. „Bei einer Begehung wurden keine Mängel festgestellt“, berichtete Stadtsprecher Frank Schliffke. „Der noch verbliebene Restmüll und die mobilen Toiletten werden noch abgeholt.“ Am Wochenende seien keine Beschwerden bei der Stadt eingegangen, keine Autos abgeschleppt worden.

Aktivisten der Gruppe „Ende Gelände“ hatten am Mittwoch, 23. September, das Camp am Hohen Busch eröffnet. Der Aufbau hatte bereits am Montag begonnen. Zeitweise waren dort nach Angaben der Organisatoren knapp 500 Camper. Vom Hohen Busch aus brachen sie am vergangenen Wochenende zu Protestaktionen im Rheinischen Braunkohlerevier auf. Sie fordern einen sofortigen Kohleausstieg. Wie Ende Gelände mitteilte, wurde an den Aktionstagen im gesamten Rheinland bei den Protesten Kohle- und Gasinfrastruktur von mehr als 3000 Aktivisten blockiert.