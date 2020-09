Überraschender Drogenfund in Limoflaschen : 1,5 kg Amphetamin versteckt

Brüggen Der Brüggener, der sich als Angler getarnt hatte, räumte zunächst ein, eine kleine Menge an Drogen geschmuggelt zu haben. Dann fand der Zoll die mit Drogen gefüllten Flaschen.

Am 15. September hat der Zoll in Brüggen einen Brüggener (19) festgenommen. In seinem Radanhäger wollte er Amphetamine im Straßenverkaufswert von 15.000 Euro schmuggeln, abgefüllt in Limoflaschen.