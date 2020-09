Diebstahl in Niederkrüchten : Einbrecher fliehen mit Schmuckstücken

Diebstahl in Niederkrüchten

Niederkrüchten Aus einem Einfamilienhaus am Akazienweg in Niederkrüchten haben Unbekannte Schmuck gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Akazienweg in Niederkrüchten aufgehebelt.