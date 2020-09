Rund 60 Leichlinger nahmen teil : Klima-Demo mit der Gießkanne stieß auf wenig Resonanz

Mit Gießkannen gegen die „geistige Dürre“: Rund 60 Klimaschützer beteiligten sich an der Aktion im Brückerfeld. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Im Brückerfeld trafen sich Klima-Aktivisten, um gerade im Vorfeld des bevorstehenden EU-Gipfels auf zügigere politische Entscheidungen in Sachen Klimaschutz zu pochen. Wenige Jugendliche fanden den Weg in die Innenstadt.

Von Tobias Brücker

Die Klima-Demo am Freitag fand in Leichlingen nur mäßigen Anklang. Rund 60 Menschen kamen zum Brunnen in der Innenstadt. Samt etlichen Gießkannen, um auf die klimatische und teils „geistige Dürre“ im Land aufmerksam zu machen, hatten die Veranstalter im Vorfeld erläutert. Unter der Führung von den Grünen, den Linken, Volt und der Gruppierung Future for Leichlingen demonstrierten sie für eine bessere und raschere Klimapolitik. Auslöser: Im Oktober hat Deutschland den Vorsitze des EG-Gipfels, der sich mit dem Klimaschutz befassen wird. Es kamen nur wenig junge Menschen. Für Fridays for Future sprach die 14-jährige Anna Steden.

Für Veranstalter Uwe Mähler (Linke) war die Resonanz enttäuschend. Vor einem Jahr waren deutlich mehr Menschen zur Kundgebung gekommen. Mähler ist sich sicher, dass die Pandemie und das Wetter einen erheblichen Teil dazu beitrugen. Dass so wenig junge Leute in die Innenstadt kamen, tat zur Enttäuschung sein übriges. „Die Jugendlichen in Leichlingen sind leider nicht besonders engagiert“, sagte er. Zwar hätten die Veranstalter politische Jugendorganisationen in der Stadt angeschrieben. Eine Reaktion darauf hätte es aber nicht gegeben. „Es ist schon frustrierend, wenn wenige kommen“, merkte Mähler an.

Anna Steden sprach in Vertretung für Fridays for Future. Von der Bewegung gibt es keinen Ableger in der Blütenstadt. In ihrer Rede sprach sie sich gegen eine übertriebene Konsumkritik aus. Diese müsse maßvoll gehalten werden. Und die Diskussion darum gehe am Kernthema vorbei. Die Demonstranten sollten sich vielmehr darauf konzentrieren, Druck auf die handelnden Politiker auszuüben. Schließlich könnten insbesondere diese etwas bewegen.