„Schockanruf“ in Schwalmtal Betrüger erbeuten Zehntausende Euro

Der Schwalmtaler erhielt am Freitag einen Anruf, angeblich von der Polizeiwache Waldniel, in dem ein vermeintlicher Polizist berichtete, dass seine Schwester einen Unfall verursacht habe. Eine 23-jährige Fußgängerin sei bei dem Unfall getötet worden. Damit seine Schwester nun nicht in Untersuchungshaft müsse, solle er einen hohen fünfstelligen Eurobetrag zahlen. Der Mann ging zu seinem Geldinstitut in Viersen-Dülken und hob die geforderte Summe ab. Später übergab er diese Summe vor dem Amtsgericht in Rheydt an eine Frau.