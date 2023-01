Kölnische Straße Illegales Autorennen in Viersen

Einer Fahrzeugbesatzung der Polizei Viersen waren im Bereich der Kölnischen Straße zwei Fahrzeuge aufgefallen, die immer wieder nebeneinander an den Ampeln anhielten, um dann zu beschleunigen, sich gegenseitig zu überholen, erklärte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Polizei folgte den beiden Fahrzeugen bis nach Mönchengladbach. Auf dortigem Stadtgebiet hielten die Beamten gemeinsam mit Mönchengladbacher Kollegen die beiden Autos an. An den Steuern saßen ein 22-jähriger Mann aus Mönchengladbach und ein 18-jähriger Fahranfänger aus Viersen. „Die Führerscheine der beiden Männer wurden beschlagnahmt, der 3er-BMW und der Mercedes sichergestellt“, erklärte die Polizeisprecherin.