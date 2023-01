Tafel Leverkusen warnt Betrüger sammelt Spenden

In Wiesdorf ist ein falscher Spendensammler unterwegs. „Wir sind heute darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Mann in Wiesdorf von Tür zu Tür geht und angeblich Spenden für die Tafel und das Frauenhaus sammelt“, teilte Reiner Endlein vom Tafelverein am Wochenende mit. „Weder das Frauenhaus noch die Tafel werden nie an Haustüren Spenden sammeln. Hierbei handelt es sich eindeutig um Betrug“, unterstreicht Endlein. Eine Anzeige gegen unbekannt werde vorbereitet.