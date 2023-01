Buchspende Lektüre für Schüler: Wie die NS-Zeit in Viersen war

Manfred Budel, Beiratsmitglied des Vereins Erinnerungskultur Viersen, begrüßt die Aktion: „Wir haben erst Anfang des Monats für die ehemaligen im Buch angesprochenen jüdischen Schüler Bernd Schmerler und Jakob Rosenmann Stolpersteine verlegt. Die Schüler können die Lebenswege der beiden im ,Ende des Beschweigens‘ verfolgen, im Unterricht besprechen und deren Stolpersteine besuchen. So stelle ich mir das Erinnern an die Schande des Nationalsozialismus an einem konkreten Beispiel vor.“