Standort Hochbend in Tönisvorst Das HPZ plant ein Bildungszentrum

Mit einem Schreiben an Mitarbeiter hat die Geschäftsleitung des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) bei einigen für Unruhe gesorgt – mache Angehörige der Mitarbeiter mit Behinderung seien gar „Sturm gelaufen“, sagt HPZ-Geschäftsführer Michael Weber – und versichert, dass eine Entscheidung noch nicht gefallen sei. Der Brief hat vor allem die Mitarbeiter in der Verpackung und der Schlosserei am Standort Hochbend am Rande von Tönisvorst verunsichert, denn diese beiden Bereiche müssten gegebenenfalls umziehen, wenn die Pläne so umgesetzt würden.