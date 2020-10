Showkandidat aus Viersen : Viersener darf weiter um Bachelorette werben

Sie schauen sich tief in die Augen: Der Viersener Ioannis Amanatidis in Folge 2 im Einzelgespräch mit Bachelorette Melissa Damilia. Foto: TVNOW

Viersen Vier Kandidaten mussten in Folge 2 der Show gehen, sie bekamen keine Rose. Der Viersener Ioannis Amanatidis ist aber weiter dabei.

In Folge 2 will es Iannis Amanatidis beim Einzelgespräch auf der Schaukel genau wissen. „Wie gefalle ich dir? Gefalle ich dir überhaupt“, fragt er seine Angebetete. Bachelorette Melissa Damilia kontert lieber, möchte stattdessen von dem Viersener hören, wie sie ihm gefällt – als ob der Zuschauer der Kuppelshow nicht schon längst wüsste, dass der 30-Jährige hin und weg ist. Die Bachelorette zumindest kann beim Einzelgespräch noch nicht so richtig einschätzen, wie ihr Kavalier tickt. Kein Wunder, er sei ja auch „ein Eisblock“, sagt Amanatidis. Ob Melissa Damilian ihn zum schmelzen bringt, wird sich wohl noch zeigen, vielleicht ja in Folge 3 am kommenden Mittwoch, 20.15 Uhr, bei RTL. Denn ja: Ioannis Amanatidis, genannt Ianni, ist weiter dabei. Vier Konkurrenten mussten hingegen in Folge 2 ihre Koffer packen.

20 Single-Männer waren angetreten, um auf der Insel Kreta das Herz der Bachelorette zu erobern. 15 sind am Ende von Folge 2 übrig, haben also in der zweiten „Nacht der Rosen“ von Melissa eine rote Rose bekommen. Für den Viersener Amanatidis sind das immer noch deutlich zu viele. Er teilt nicht gerne, die Konkurrenzsituation macht ihm zu schaffen, er ist eifersüchtig – zumindest wird er in der Show so dargestellt. „Ich kenne das halt, wie das ist, eine Frau teilen zu müssen. Und das ist nicht schön. Und wenn dann auch irgendwann Gefühle entstehen, dann ist das gar nicht schön“, sagt er da zum Beispiel im Interview. Bachelorette Melissa hingegen findet: „Es ist noch zu früh, um eifersüchtig zu sein.“